Stad pakt ‘racen’ rond hotel aan Wannes Vansina

14 september 2020

Stad Mechelen wijzigt de verkeerscirculatie in de buurt van Van der Valk op het Rode Kruisplein. Dat na klachten over bestuurders die rond het hotel reden of zelfs aan hoge snelheid raceten. Dat zorgde niet alleen voor gevaarlijke situaties, het is ook niet aangenaam voor de gebruikers van het terras. “Om te voorkomen dat er nog blokje rond wordt gereden, worden nadarhebben geplaatst waar ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ staat. Daarnaast komen er bloembakken om de snelheid te remmen”, licht schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke de beslissing toe.