Stad organiseert winternachtopvang voor daklozen voortaan met CAW: “Problematiek neemt toe” Wannes Vansina

29 september 2020

09u41 0 Mechelen Stad Mechelen zal voortaan voor de opvang van daklozen samenwerken met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom-Mechelen-Lier en niet langer met beveiligingsfirma G4S Care. Dat heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist.

De stad organiseerde in de winter 2018-2019 voor de eerste keer nachtopvang en heeft budgetten ingeschreven om dat ook de komende jaren te blijven doen. “Niemand wil dat mensen op straat slapen of in andere precaire verblijven zoals een onverwarmd en klam tuinhuis, een station of een kraakpand”, zegt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco (Vld-Groen-M+).

“De winternachtopvang is het laatste humane alternatief dat we kunnen bieden om mensen niet te laten verkommeren in de kou. Onze stad trekt dan ook jaarlijks 75.000 euro uit om de winternachtopvang mogelijk te maken van begin december tot eind februari.”

Meer dak- en thuisloosheid

Afgelopen winter verbleven 52 personen in de winteropvang in het voormalige ziekenhuis op de Zwartzustervest, 14 meer dan het jaar voordien. “Net als in andere centrumsteden wordt Mechelen meer en meer geconfronteerd met de problematiek van dak- en thuisloosheid en met complexe thuislozenprofielen die nood hebben aan een intense psychosociale begeleiding.”

Het CAW baat de acute opvang uit, maar was eerder niet bereid ook de winteropvang te doen. Onder impuls van een nieuwe directeur is het CAW nu wel vragende partij, overigens ook om te worden betrokken rond de ganse problematiek van thuisloosheid.

“Met de winternachtopvang willen we in Mechelen een extra bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van dak- en thuislozen door het realiseren van menswaardige overnachtingsmogelijkheden met ondersteuning van onze begeleiders. We vinden het erg belangrijk dit in nauwe samenwerking met de Stad Mechelen te organiseren‟, zegt Bart Claes, algemeen directeur van het CAW Boom Mechelen Lier.

“De samenwerking met G4S Care liep heel goed maar het is logischer dat het CAW de winternachtopvang opneemt en laat aansluiten bij hun gehele ketenaanpak”, aldus De Francesco.

Avondklok

Gemeenteraadslid Hamid Riffi (CD&V) vroeg zich af wat er gebeurt als het al voor december vriest. Volgens De Francesco is de winteropvang dit jaar nooit gestopt door corona. “Als je een avondklok installeert, dan kunnen mensen niet op straat slapen. Als we vroeger moeten starten met de winteropvang, dan kan dat.”

Dirk Tuypens (PVDA) wilde weten of er geen permanente opvang moet komen. “Iemand die dakloos wordt, heeft altijd recht op opvang.” Volgens De Francesco is daarvoor al de acute opvang. “We zullen bekijken met het CAW wat mogelijk is en hoe groot de nood is.”