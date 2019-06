Stad organiseert fietstochten om pijnpunten in kaart te brengen Wannes Vansina

16u32 0 Mechelen Hoe maken we van Mechelen de fietsstad van Vlaanderen? Om dat te achterhalen, organiseert de stad fietstochten om best practices en pijnpunten in kaart te brengen.

Op 23 april gingen 150 Mechelaars in Lamot in gesprek over fietsen in Mechelen. De kick-off krijgt nu een vervolg in de vorm van verschillende fietstochten door de stad. “Door samen op onze fiets te springen, krijgen we de kans om te ondervinden waar het fietsen reeds vlot loopt en waar er werk aan de winkel is”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen.

“De terreinkennis van de gebruikers is hierbij waardevol. We hechten dan ook veel belang aan de vragen en suggesties die de Mechelaar aan de stad doorgeeft”, vult zijn collega voor Openbare Werken Patrick Princen aan.

Gestart wordt met twee routes van een kleine 10 km: één door Mechelen-Noord en één door Mechelen-Zuid. Starten en eindigen gebeurt telkens aan het stadhuis. Meer informatie en inschrijvingen hier.