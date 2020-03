Stad organiseert bedeling nu voedselbanken sluiten: “Kom voedsel schenken” Wannes Vansina

19 maart 2020

13u58 18 Mechelen De stad Mechelen verdeelt vandaag de eerste voedselpakketten nadat ze een eigen werking opzette. De bestaande voedselbedelingen moeten hun activiteiten immers staken, onder meer omdat de toestroom van hulpgoederen stilvalt. De stad vraagt dan ook burgers en handelaars om voedsel te schenken.

De bestaande voedselbedelingen in het Mechelse, zoals Steunpunt Asiel & Migratie, Sint Vincentius Noord en Sint Vincentius Zuid, Sociaal Centrum, AMAi en Bet Hesana kunnen hun activiteiten moeilijk voortzetten.

“Hun locaties zijn niet meer geschikt omwille van de beperkingen die de richtlijnen over het samenbrengen van groepen opleggen. Ook de distributie van voedselhulp is problematisch omdat de vrijwilligers die hierin meehelpen vaak 65-plussers zijn en dus tot de risicogroep behoren”, legt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco uit.

André Rottiers bevestigt dat. Hij is foodmaster van Sint-Vicentius Noord, een vzw die maandelijks 102 gezinnen helpt. “Sinds februari werken we in onze locatie aan de Liersesteenweg met een winkel, maar deze is nu te klein om al die mensen te ontvangen. Bovendien zijn wij vrijwilligers allemaal risicogevallen. Heel goed dat de stad dit overneemt. We hebben onze adressen doorgegeven, na contact met onze bezoekers om te vragen of dit wel mocht.”

Foodsavers

De voedselbedeling wordt georganiseerd in het depot van Foodsavers in Mechelen Noord, het voedseldistributieplatform dat de stad en de vzw Ecoso (kringloopwinkel) eerder dit jaar oprichtten. Burgers, winkels en restaurants worden uitgenodigd om in het drive-in depot voedsel te komen schenken. Dat kan tussen 10 en 13 uur

Zijn welkom in Oude Baan 1H (achter de Ecosowinkel): verse groenten en fruit, droge voeding die lang houdbaar is, conserven, dranken (géén alcohol), zuivelproducten die nog minstens drie dagen houdbaar zijn en hygiënische producten zoals zeep, zakdoekjes en toiletpapier. Wordt niet aanvaard: diepvries of verse vis en vlees.

Minder overschotten

De inzameling is nodig omdat de voedselbank gesloten is en de winkels ten gevolge van het hamsteren met minder overschotten zitten. “We zijn overschotten gaan ophalen van hotels en restaurants, maar dat stopt nu ook”, zegt Siska Van Nieuwenhove, die de werking coördineert.

Zij en dagelijks vijf à zes man – stadspersoneel en vrijwilligers – stellen de voedselpakketten samen in het depot. Dat is half in openlucht en uiteraard worden alle coronaregels zoals afstand houden in acht nemen.

Vandaag worden de eerste 62 voedselpakketten huis aan huis geleverd. De lijst is nog niet volledig, maar Van Nieuwehove gaat ervan uit dat er vraag is van meer dan 500 gezinnen. “De gezinnen die sowieso de hulp al het hardst nodig hadden, worden door corona extra hard getroffen.”