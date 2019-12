Stad ontwikkelt kennismakingskaartjes om contact tussen buren te bevorderen Wannes Vansina

01 december 2019

08u39 0 Mechelen De stad Mechelen ontwikkelt kennismakingskaartjes waarmee nieuwe inwoners op een gemakkelijke manier contact kunnen maken met hun buren.

“Vandaag bestaan zo’n initiatieven al online, denk maar aan het digitaal buurtplatform Hoplr, waar je kan zwaaien naar nieuwe buren of een persoonlijke boodschap achterlaten op hun prikbord. Een fysiek kaartje is complementair aan dat aanbod en ook interessanter voor wie minder actief is op sociale media of voor wie zich graag wat creatiever uitlaat”, zegt schepen voor Sociale Cohesie Björn Siffer.µ

Het voorstel komt van zijn partijgenote Rina Rabau. “Mensen die hun buren kennen en er goed mee overweg kunnen, voelen zich doorgaans gelukkiger”, motiveert ze. “De eerste stap zetten is echter niet altijd evident. Als stad kunnen we nieuwe inwoners een handje helpen door kennismakingskaartjes te ontwikkelen en uit te delen in het Huis van de Mechelaar of bij het verwelkomingsmoment voor nieuwe Mechelaars.”