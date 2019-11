Stad onthardt storend pleintje achter Gymnopolis Wannes Vansina

21 november 2019

09u54 0 Mechelen De stad Mechelen heeft het pleintje achter Gymnopolis, tussen de Lakenmakersstraat en de Mechelsbroekstraat, gefatsoeneerd en onthard. Het is al langer een doorn in het oog van de omwonenden.

“De site was vervuild met puin en geen aangename plek voor de buurt. De betonplaat van de oude fabrieksfundering werd verwijderd en het volledige terrein geëgaliseerd. Ook de muur rondom het plein kreeg een facelift. Deze ingreep is een mooi voorbeeld van ontharding in functie van meer groene ruimte in onze stad”, zegt Patrick Princen, schepen van Openbare Werken en Natuur- en Groenontwikkeling.

Het perceel zal binnenkort te koop worden gezet. Al enkele buren toonden interesse om er een tuin of groen speelveldje van te maken.