Stad onderzoekt of klokkenwerpen kan gebeuren door middel van drones Wannes Vansina

04 september 2019

09u32 2 Mechelen Gebeurt het klokkenwerpen volgend jaar door middel van drones? Het stadsbestuur laat de piste alvast onderzoeken. “We willen de traditie zeker en vast behouden, maar innovatie moet mogelijk zijn”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer. N-VA maakt zich zorgen over de veiligheid.

Komende zondag vindt de meer dan zeventig jaar oude traditie van het klokkenwerpen plaats. Zoals gebruikelijk zullen twintig grote klokken via de kabel vanuit de Sint-Romboutstoren richting stadhuis vliegen en onderweg klokjes uitstrooien over de Grote Markt. Wie een klokje weet te vangen, maakt kans op een bronzen exemplaar.

Volgend jaar zullen mogelijk drones de klokjes boven de Grote Markt droppen. “We hebben nog niets beslist; het is een onderzoekspiste om te bekijken of het technisch en juridisch mogelijk is. Daartoe zamelen we nu adviezen in”, zegt Siffer.

Het huidige systeem kent zijn beperkingen. Nu blijven elk jaar weer klokken onderweg hangen of droppen ze hun last te vroeg (op het dak van de kathedraal) of te laat (in het stadhuis) of altijd op dezelfde plaats. “Een drone zou dat kunnen oplossen, maar op het gebruik staan veel juridische beperkingen. We kijken wat technisch en wettelijk mogelijk is.” Bijkomend voordeel van drones is dat de kabel tussen het de toren en het stadhuis wegkan.

Veiligheid

Een ander aspect dat wordt bekeken, is of het gebruik van drones wel veilig is. N-VA is tegen. “Onze eerste bezorgdheid is in deze eentje voor de veiligheid. Een groep in beweging die allen naar boven kijken, en dat met de hoogteverschillen aan de zijkant van de Grote Markt; daar sluipt gemakkelijk een ongeluk in. Die mening delen we overigens met de Mechelse politie”, zegt gemeenteraadslid Freya Perdaens.

De oppositiepartij stelt zich ook vragen bij het prijskaartje. “Dat drones ingezet worden voor onder andere het transport van donororganen is een goede zaak. Maar het is moeilijk te begrijpen dat een drone voor klokkenwerpen voor de stad prioriteit krijgt over bijvoorbeeld een degelijke connectie voor de livestream van de gemeenteraad om zo de Mechelaars vlot te informeren.”

Beiaard

Het voortbestaan van de traditie staat niet ter discussie. Ook als het gebruik van drones niet kan, blijft het klokkenwerpen bestaan. “We willen het zeker en vast behouden. Daarvoor is het klokkenwerpen te belangrijk voor de Mechelaars. Maar innoveren moet kunnen”, aldus Siffer. De traditie wijzigde overigens al een paar keer. Het klokkenwerpen ontstond in 1946 naar aanleiding van de plaatsing van het beiaardklavier op de Sint-Romboutstoren. Toen werd kleine papieren klokjes vanuit de toren naar beneden gestrooid.

Het klokkenwerpen vindt traditiegetrouw elke tweede zondag van september plaats. Het start nu zondag om 17 uur, maar ook daarvoor valt al een en ander te beleven op de Grote Markt. Vanaf 14 uur vinden er optredens plaats van minipartyband De Vierkante Meter en minifanfare De Toape Geraapte. Deelname is gratis.