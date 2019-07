Stad onderzoekt mogelijkheid om op zondag te trouwen Wannes Vansina

14 juli 2019

12u37 0

Het Mechelse college van burgemeester en schepenen heeft de dienst Burgerlijke Stand de opdracht gegeven om de mogelijkheid om te huwen op zon- en/of feestdagen en op andere locaties te onderzoeken. Nu kunnen Mechelaars enkel huwen in de trouwzaal van het stadhuis en op weekdagen en zaterdagen. Het onderzoek komt er na een vraag van gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA). Hij wilde weten of de stad de nieuwe mogelijkheden voorzien in het recent vernieuwde Burgerlijk Wetboek, zou toepassen.