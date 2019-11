Stad onderwerpt alsmaar populairdere talententickets aan evaluatie Wannes Vansina

25 november 2019

22u26 0 Mechelen De talententickets in Mechelen winnen alsmaar aan populariteit. De stad moest bijkomend 120.000 euro vrijmaken. Het bestuur kondigt een evaluatie aan.

Het budget voorzag 250.000 euro voor dit jaar, maar dat blijkt een flinke onderschatting. Een duizendtal kinderen meer dan vorig jaar maakte al gebruik van de talententickets om daarmee het lidgeld van bijvoorbeeld de jeugdbeweging, kunstacademie of sportclub te betalen en toen was al 318.370 euro nodig. Voor het eerst wordt meer dan de helft van de uitgereikte tickets gebruikt.

Zowel Freya Perdaens (N-VA) als Hamid Riffi (CD&V) vonden het succes goed nieuws, maar vroegen zich af of ook kansarme jongeren worden bereikt, wat toch de initiële doelstelling was. Jeugdschepen Abdrahman Labsir (Vld-Groen-M+) kon dat niet zeggen, maar gaf wel aan dat “de werkwijze zal worden onderworpen aan een evaluatie waarbij de initiale motivatie in acht wordt genomen”. “Op basis daarvan gaan we de toekomst bepalen.”

Alle Mechelse kinderen tussen 5 en 15 jaar krijgen sinds 2014 jaarlijks talentencheques in de bus ter waarde van 50 euro.