Stad ondertekent charter voor integrale toegankelijkheid. “Zéér zéér goed!” Wannes Vansina

09 december 2019

14u23 1 Mechelen De stad Mechelen wil structureel nadenken over toegankelijkheid en niet meer ad hoc zoals nu. Ze gaat daartoe een samenwerking aan met Inter, het Agentschap toegankelijk Vlaanderen. “Zéér zéér goed”, reageert mindermobiele Georgette De Wit.

Wendy Metten, algemeen directeur van Inter, en schepen van Gelijke Kansen Gabriella De Francesco zetten maandagochtend hun handtekening onder het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’. Mechelen is de 27ste stad of gemeente die de samenwerking aangaat.

In het najaar startte al een kwaliteitstraject en werd de basis gelegd van een actieplan. “Het is belangrijk dat steden en gemeenten kiezen voor een structurele aanpak. Toegankelijkheid wordt dan bewust, doordacht en duurzaam ingebed in het dagelijks beleid en management”, zegt Metten.

Het charter heeft betrekking op alle beleidsdomeinen. “We bundelen de krachten van de verschillende stadsdiensten en betrekken ook adviesraden, ervaringsdeskundigen en het middenveld”, zegt De Francesco.

Gabriella De Wit van de Ouderenraad, zelf mindermobiel, nam deel aan een van de workshops. “Gebruikers van een rolstoel, maar ook moeders met kinderwagens, hebben het zeer moeilijk om pakweg een straat over te steken. Kwestie van stoepen is er zeer weinig gedaan”, zegt ze.

“Ik woon op de Oude Antwerpsebaan en aanvankelijk spraken we met zeven rollatorgebruikers regelmatig af, maar de mensen komen niet meer buiten. Het is te moeilijk. Bij een nieuwe aanleg wordt er wel meer rekening gehouden met toegankelijkheid, kijk naar de Holmlei en de Lansiersstraat.”