Stad ondertekent Charter voor Dierenwelzijn Wannes Vansina

04 oktober 2020

16u44 0 Mechelen Schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke, burgemeester Alexander Vandersmissen en peter van Dierenbescherming Mechelen Christophe Stienlet hebben zondag een Charter voor Dierenwelzijn ondertekend.

Mechelen vierde zondag voor het eerste Werelddierendag, met verschillende workshops in Tivoli. Het is ook daar dat het charter werd ondertekend. “Het is geen vodje papier, wel een schriftelijk bewijs voor ons engagement voor dierenwelzijn”, zegt Vanmarcke.

Bij gebrek aan een charter, stelde de stad er zelf een op. Sommige zaken heeft ze al gerealiseerd, denk maar aan de samenwerking met een erkend dierenasiel.

“Maar er staan ook zaken in die we nog willen doen, zoals bijvoorbeeld het meer toelaten van huisdieren in woonzorgcentra en geluidsarm vuurwerk”, geeft Vanmarcke twee voorbeelden.

De viering van Werelddierendag was overigens een succes. Volgens Vanmarcke hadden 300 Mechelaars zich ingeschreven en waren daarmee alle workshops volzet. “Het toont aan dat de Mechelaars een hart hebben voor dieren.”