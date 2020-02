Stad moest nauwelijks strooien: nog 190 ton zout in stock Wannes Vansina

05 februari 2020

09u48 0 Mechelen De zachte winter is goed nieuws voor de Mechelse stadskas. De diensten strooiden naar schatting nog maar 10 ton zout, een fractie van wat tijdens een gewone winter wordt gebruikt.

Volgens schepen van Openbare Werken Patrick Princen verbruiken de stadsdiensten tijdens een normale winter, zoals deze van 17-18 er een was, 370 à 380 ton zout om de wegen van ijzel te bevrijden. Kostprijs: 27.000 euro.

“Deze winter hebben we naar schatting nog maar tien ton zout gebruikt, om te strooien op bruggen en andere plekken, vaak op vraag van politie of brandweer, en op fiets- en voetpaden. We hebben nu nog 190 ton in stock. Dat is geen probleem: als het deze winter zacht blijft, kan het ook volgende nog worden gebruikt.”