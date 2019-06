Stad Mechelen vraagt schadevergoeding van meer dan 1,5 miljoen euro aan bende die vuilniszakken namaakte in Polen Tim Van der Zeypen

20 juni 2019

14u00 0 Mechelen Tien leden tussen 32 en 57 jaar oud van een grootschalige bende die vuilniszakken van onder meer Mechelen, Brussel en Antwerpen namaakten en vervolgens op grote schaal verkocht, hebben zich vanochtend moeten verantwoorden voor de rechtbank. Er werden celstraffen tussen de drie en zes jaar effectief gevorderd door het parket maar de schadeclaim van de stad Mechelen is veel zwaarder. Hun advocaat vroeg maar liefst meer dan 1,5 miljoen euro terug van de bende. De verdediging betwiste de feiten niet helemaal maar minimaliseerde wel.

Nadat ze bij afvalintercommunale IVAREM opmerkten dat er enkele valse en minder kwaliteitsvolle vuilniszakken van de stad Mechelen circuleerden, stapten zij naar politie en gerecht. Er startte een onderzoek op en speurders konden de eigenaars van die vuilniszakken identificeren en verhoren. Via hen kwam men uiteindelijk terecht bij enkele verdachten uit het Antwerpse én het Mechelse. Na telefoontaps vielen de speurders in oktober 2015 binnen in verschillende woningen en werden er enkele verdachten gearresteerd. In de woningen werden er naast vals geld en documenten ook nog 250 dozen met in totaal zo’n 5.600 valse vuilniszakken van onder meer uit Mechelen, Brussel en Antwerpen aangetroffen.

Geoliede bende

Volgens openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt werd er met het onderzoek een bijzonder goed geoliede bende opgerold. “Een die bestond uit vier leiders en zes leden”, vulde de aanklager nog aan. Bendeleider Marzpet G. (54) uit Brasschaat gaf de opdracht om de vuilniszakken te fabriceren in een fabriek in Polen om ze nadien naar België te transporteren door zijn neef Edvard G. Ook hij werd aanzien als bendeleider. De twee andere bendeleiders zouden volgens het parket hebben ingestaan voor het stockeren van de vuilniszakken én het verdelen aan de zes bendeleden die deze later in cafés, nachtwinkels en zelfs op straat aan een goedkopere prijs (10 euro in plaats van 25 euro, red.) gingen verkopen.

1,5 miljoen euro

“De bende was zo’n anderhalf jaar actief en zijn er zichtbare vergelijkingen met grote drugsbendes”, besloot de openbaar aanklager. Hij vond dan ook enkel zware straffen gepast. Tegen de vier bendeleiders werden er effectieve celstraffen van zes jaar gevorderd, de zes leden die instonden voor de verkoop van de valse vuilniszakken riskeren dan weer drie jaar effectief. Naast de effectieve celstraffen hangt de bende ook een bijzonder zware schadeclaim van maar liefst anderhalf miljoen euro boven het hoofd. Die schadeclaim werd geeist door de stad Mechelen. “Hier is geen enkele reden tot twijfelen dat de stad door dit ernstig misdrijf bijzonder veel schade heeft geleden”, klonk het in het pleidooi van de advocaat van de stad Yves Vekemans.

“Fiscaal misdrijf”

Vandaag kwam nog niet iedereen tot pleiten. Enkel de advocaat van een van de verkopers en Joris Van Cauter, de advocaat van de 54-jarige G., kwam aan het woord. Hij noemde de vordering van het parket blind en de vergelijking met de drugscriminelen scheef. “Het gaat hier om een fiscaal misdrijf dat werd gepleegd door sukkelaar”, zei de raadsman. “Je kan dit toch niet gaan vergelijken met criminelen die door de invoer of het verhandelen van drugs de volksgezondheid in gedrang brengen.” Hij vroeg aan de rechtbank om het strafdossier onontvankelijk te verklaren. “Belangrijk hier is om te bekijken hoeveel valse vuilniszakken er effectief werden gebruikt of buiten gezet met afval. In dit dossier is er daarover nergens sprake”, legde de strafpleiter uit.

Volgende week wordt de zaak verder gezet. Dan zullen de overige raadsmannen van de bende hun pleidooien mogen uiteenzetten.