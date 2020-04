Stad Mechelen streamt binnenkort ook raadscommissies op YouTube Tim Van Der Zeypen

16 april 2020

13u40 0 Mechelen Mechelen zal vanaf volgende week ook alle raadscommissies live streamen op het YouTube kanaal van de stad. Sinds de uitbraak van de coronacrisis en de opgelegde maatregelen van de federale overheid, zijn deze commissies de voorbije periode niet kunnen doorgaan.

Met het digitaliseren van de vergaderingen komt daar nu verandering in. Op 21 april bijt de raadscommissie Algemene Zaken die spits af. “Dat is belangrijk omdat we op deze manier in commissie en over de grenzen van meerderheid en oppositie heen kunnen werken aan het post corona-actieplan dat momenteel volop vorm krijgt. We willen ons als stad immers zo goed als mogelijk voorbereiden op de periode na de crisis”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). De commissie zal ook openbaar zijn voor burgers en zal kunnen worden gevolgd via een livestream op YouTube. Ook voorzitter van de commissie Thijs Verbeurgt (Sp.a) is tevreden dat commissie kan worden hervat én live kan worden gevolgd. “Hiermee zetten we opnieuw een stap vooruit inzake transparantie van onze lokale democratie”, voegt Verbeurgt toe.