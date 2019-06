Stad Mechelen ‘leent’ 30.000 euro van inwoners voor dakisolatie sociale woningen Wannes Vansina

17 juni 2019

11u40 0 Mechelen De stad Mechelen had amper drie weken nodig om de beoogde 30.000 euro op te halen voor het project Stroomversnellers. Zestig inwoners stelden elk 500 euro ter beschikking voor de aanleg van dakisolatie voor enkele woningen van het Sociaal Huis voor een totaal kostenplaatje van 120.000 euro.

Om aanspraak te maken op 85.000 euro steun van het Vlaams Energieagentschap, moest de stad Mechelen 25% van de totale kostprijs van het project ophalen via een crowdfunding om zo het bewustzijn rond milieu te bevorderen.

Schepen van Klimaat Marina De Bie wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen. “Ze helpen zo een aantal inwoners die zelf niet de mogelijkheid hebben om te investeren in energiebesparende maatregelen, maar er wel de vruchten van zullen plukken. En ook de stad is hierbij gebaat. Tegen volgend jaar willen we in Mechelen 20% minder CO2 uitstoten dan in 2011. Dit is een relatief goedkope manier om die doelstelling te behalen”, zegt ze. De bijdragers krijgen hun investering over drie jaar terug met een intrest van 3% per jaar.