Stad legt werf Muntstraat voor derde keer stil Wannes Vansina

19 september 2019

18u27 2 Mechelen Het gaat van kwaad naar erger met de bouw van serviceflats in de Muntstraat. De stad Mechelen moest de werf deze week al voor de derde keer stilleggen, dit keer nadat een kraan wegzakte en dreigde over de straat te vallen.

Geen twee weken geleden legde de stad de werf stil omdat het voetpad over de volledige lengte ernstig verzakt was. Het was al de tweede keer dat de diensten moesten ingrijpen, want ook de afbraak van het gebouw gebeurde niet bepaald volgens de regels van de kunst. “Met de hoofdaannemer werden afspraken gemaakt dat het voetpad moest verankerd en beveiligd worden en voorlopig hersteld, zodat het terug begaanbaar was”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

Dat was intussen grotendeels gebeurd, maar maandag ging het opnieuw mis, met weer een andere onderaannemer. Een voertuig zakte weg en dreigde over de Muntstraat te vallen. “De kraan van 20 ton was gaten aan het boren voor de bemaling toen deze wegzakte en gevaarlijk kwam over te hellen. Gelukkig was het voetpad intussen verankerd of de kraan had over de ganse straat kunnen vallen.”

De werf werd opnieuw stilgelegd en mag pas weer opstarten als de aannemers voldoen aan een aantal voorwaarden. “We willen garanties dat er niet opnieuw zaken misgaan en willen een duidelijk plan van aanpak zodat we de risico’s kennen. Daarnaast vragen we een stabiliteitsonderzoek van de bodem om er zeker van te zijn dat er geen gevaar is voor aanpalende gebouwen”, aldus Princen. Nu kwam er water terecht in de kelder van De Voorzorg.