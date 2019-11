Stad legt voorstellen voor mobiliteit Mechelen-Zuid voor tijdens bewonersvergadering Wannes Vansina

22 november 2019

11u02 6 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur zal op 5 december een aantal voorstellen met betrekking tot de mobiliteit in Mechelen-Zuid voorleggen tijdens een bewonersvergadering. De situatie rond Huyghebaert beroert al maanden de gemoederen.

De maatregelen kwamen er na een participatietraject, maar konden lang niet bij iedereen op appreciatie rekenen. Afgelopen zomer werd een petitie gehouden tegen de knip op de Kruisbaan, ter hoogte van schooltje Pius X. Niet veel later deed de plaatsing van paaltjes in de Europalaan opnieuw veel stof opwaaien.

“Voor het in voege treden van de besliste maatregelen in de wijk voerden we verkeerstellingen uit op diverse locaties. Deze hebben we nu vergeleken met recente tellingen uit oktober om zo tot een objectieve analyse van de situatie te komen. Daarnaast meldden tijdens de voorbije maanden bewoners, de school en bezoekers van de wijk problemen of verbeterpunten”, meldt het kabinet van de burgemeester.

Voorstellen

Volgens schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke werden er nog geen beslissingen genomen. “Wel een aantal voorstellen die we natuurlijk eerst aan de bewoners willen voorleggen.” Alle bewoners van Kruisbaan, Europalaan, Molenweide en Geerdegem-Schonenberg zullen een uitnodiging per brief ontvangen.