Stad lanceert straks fietsvrije zones bij heropstart horeca Wannes Vansina

02 juni 2020

20u02 0 Mechelen Mechelen heeft een actieplan klaar voor de heropening van de cafés en restaurants. Er komen fietsvrije zones om de uitbreiding van de terrassen mogelijk te maken.

Een belangrijke maatregel is dat uitbaters gebruik mogen maken van het openbaar domein om hun tafeltjes te zetten. Die moeten op anderhalve meter van elkaar staan. “In eerste instantie kijken we daarvoor naar de talrijke pleinen die Mechelen rijk is. Zowel in het centrum als in de dorpen en wijken”, zegt schepen van Economie Greet Geypen. “We zullen er samenwerken met een ambassadeur per plein die voor een billijke opdeling moet zorgen.” Het is niet de bedoeling dat er parkeerplaatsen door terrassen worden ingenomen.

Meerwaarde

Christian Michiels van Horeca Mechelen zegt dankbaar te zijn. “Zeker in het zomerseizoen is de uitbreiding van de terrassen een meerwaarde. Enerzijds is het nodig om onze restaurants en cafés rendabel te maken. Anderzijds zullen zoveel gezellige terrassen bijdragen aan een nog betere beleving van Mechelen.”

Om de uitbreiding van de terrassen mogelijk te maken, creëert de stad fietsvrije zones. De Nauwstraat wordt fietsvrije en je zal nog enkel langs een kant de straat in kunnen. Ook wordt op de Botermarkt het gedeelte tot aan café De Botermet enkelrichting langs één kant. De Vismarkt wordt volledig fietsvrij, behalve voor fietskoeriers. De fietsparkeerplaatsen op de IJzerenleen worden meer geclusterd. Verder ten behoeve van de horeca werkt de stad aan een promotieplan en zorgt het voor de opslag van een teveel aan meubilair. Ze roept eigenaars van horecapanden – in Mechelen vaak geen brouwerijen, maar derden - op om huurgelden te laten vallen.