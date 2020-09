Stad lanceert campagne rond deelmobiliteit: eind deze maand weer deelsteps Wannes Vansina

18 september 2020

18u16 1 Mechelen De stad Mechelen heeft vrijdag ‘Delen is …’ gelanceerd, een campagne die elke inwoner wil aanzetten om zijn mobiliteit te delen. “Delen is gemakkelijk, goedkoop, sociaal én duurzaam”, klinkt het.

De stad investeert fors in deelmobiliteit: 1,9 miljoen euro. 105.000 euro gaat naar deze campagne die de Mechelaar en bedrijven wil overtuigen over te stappen op deelmobiliteit. “De campagne ondersteunt de ambitie om tot 7.000 deelautogebruikers te gaan, 500 deelfietsen en 200 deelsteps”, zegt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De campagne verloopt in verschillende fases tot eind 2022. Een karavaan van alle deelinitiatieven opende de nieuwe campagne op de Grote Markt. Daarbij ook Hopp Sharing, dat eind september opnieuw deelsteps naar de binnenstad zal brengen. “Met coronaproof zelfreinigende handvaten én winterproof dankzij de dikke stevige banden”, klinkt het.

Alle informatie rond deelmobiliteit is terug te vinden op de nieuwe website www.delenisvooriedereen.be. Sinds kort vind je in het Huis van de Mechelaar een Cambioloket voor al je vragen over Cambio-autodelen.