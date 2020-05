Stad laat kunstwerk Louis Neefs afbreken: “Er zit asbest in” Wannes Vansina

29 mei 2020

10u39 0 Mechelen Het kunstwerk van Louis Neefs in het Mechelse Tivolipark wordt een van de komende weken of maanden afgebroken. In de plaats komt een nieuw kunstwerk in de binnenstad.

Het kunstwerk ontworpen door Louis Neefs werd opgericht na de dood van de zanger in 1980. Het bestaat uit negen windklokken. “Het zou of moeten worden aangepakt of moeten verdwijnen”, gaf Connie Neefs vorig jaar aan in deze krant.

Het wordt het laatste. “’Klokken in de wind’ verkeert in slechte staat en bovendien is er een asbestprobleem. Omwille van de gezondheid laten we het verwijderen”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

“We zijn in overleg met de familie Neefs en dan vooral met zus Connie. De familie is akkoord, maar vraagt wel dat er een ander werk, liefst iets figuratiefs, in de plaats komt in de binnenstad. Dat kan een borstbeeld of standbeeld zijn, maar ook iets anders.”

Het nieuwe kunstwerk is niet voor meteen. Er is nog geen budget voor voorzien in de begroting.