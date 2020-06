Stad laat inzet van drones bij klokkenwerpen onderzoeken Wannes Vansina

05 juni 2020

08u46 0

Stad Mechelen heeft een firma aangesteld om te bekijken of het jaarlijkse klokkenwerpen kan worden georganiseerd met behulp van drones. Nu glijden de klokken nog via een kabel van de Sint-Romboutstoren naar het stadhuis om onderweg hun vracht te lossen, een mechanisme dat alsmaar vaker hapert. “De firma zal bekijken of het technisch mogelijk is om het klokkenwerpen met behulp van drones te organiseren. Daarnaast moet gekeken worden naar wetgeving, want het is niet zomaar toegestaan drones in te zetten voor recreatieve doeleinden. Toestemming wordt niet licht gegeven”, zegt schepen Patrick Princen. Het klokkenwerpen vindt elk jaar in september plaats. De inzet van drones zal niet voor dit jaar zijn, gesteld dat het evenement al kan plaatsvinden.