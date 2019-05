Stad koopt ledverlichting voor vier stadsgebouwen Wannes Vansina

21 mei 2019

10u52 0 Mechelen Het stedelijk Conservatorium, de Academie voor Beeldende Kunsten, het Stadsarchief en het Cultuurcentrum van Mechelen krijgen dit jaar nog nieuwe ledverlichting. De stad zal de verlichting niet aankopen, maar wel een huurprijs betalen aan het bedrijf Trilux.

“Het vervangen van de bestaande armaturen door ledverlichting is een dure ingreep en daarom is licht als dienst een interessante formule. Zo kunnen we de installatiekosten spreiden over vijftien jaar, hoeven we ons van het onderhoud niets aan te trekken en zijn we zeker dat de verlichting kwalitatief en duurzaam is”, zegt schepen van Duurzaamheid Marina De Bie. In totaal zal de stad in vijftien jaar tijd 300.000 euro betalen voor de ledverlichting in de vier stadsgebouwen. In augustus gebeurt de omschakeling van de verlichting in het stadsarchief. In het najaar zijn de andere gebouwen aan de beurt.