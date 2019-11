Stad komt met sociale uitweg voor eigenaars vergunde domiciliekamers (maar ook dat kost geld) Wannes Vansina

25 november 2019

21u23 0 Mechelen De stad Mechelen past het belastingreglement op de domiciliekamers aan. Indien eigenaars hun vergunde kamers ter beschikking stellen van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK), hoeven ze de taks niet te betalen. Dat onder meer dankzij tussenkomst van de sp.a-oppositie.

De gemeenteraad keurde voor de zomer een reglement goed dat eigenaars een belasting oplegt van 2.400 euro per kamerwoning. “Ook mensen in een precaire situatie hebben recht op een kwalitatieve woning met een eigen wc en bad/douche of keuken”, motiveert schepen van Wonen Greet Geypen (Vld-Groen-M+).

Doel was huisjesmelkers aan te pakken, maar ook goedbedoelde initiatieven werden het slachtoffer van de taks. “Dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt sp.a-fractieleider Thijs Vanderbeurgt. Hij nam contact op met het stadsbestuur en dat zal eigenaars nu een sociale uitweg bieden.

Vergunde kamers

Eigenaars van vergunde kamers (bijna 80 procent van de 172 kamers zijn niet-vergund en zullen niet erkend worden!) kunnen een vrijstelling van belasting krijgen als ze hun woonst verhuren aan het SVK.

“Door verhuurders het aanbod te doen om via het SVK te verhuren, creëren we bijkomende sociale huurwoningen en voeren we meteen ook een kwaliteitscontrole in”, zegt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco (Vld-Groen-M+). Nadeel voor de eigenaars is wel dat ze minder huurinkomsten zullen hebben dan nu.

Een andere vrijstelling die de stad wil geven, is wegens renovatiewerken. Eigenaars van vergunde domiciliekamers die omgevormd worden naar studentenkamers kunnen de belasting recupereren.

De stad heeft intussen ook een stuurgroep opgestart om in de stedenbouwkundige verordening de mogelijkheid tot alternatieve woonvormen uit te breiden en verder te onderzoeken. Ook sommige cohousers kwamen immers in de problemen door de taks.

Eigenares

De kwestie kwam maandagavond ter sprake bij aanvang van de gemeenteraadszitting. Lieve Coeckelbergh nam het woord. Zij bezit negen kamerwoningen die zich in perfecte staat bevinden, maar moet ook taks betalen. “Laten we samen werken aan een onderbouwd kader dat kamerwoningen mogelijk maakt en mensen die er nood aan hebben vooruithelpt”, riep ze op.

Een tegemoetkoming komt er wat haar betreft niet. Ook na de wijzigingen aan het reglement zal ze de belasting moeten betalen omdat haar kamers niet vergund zijn.

Op straat

Dirk Tuypens (PVDA) wijst intussen nog op de kwalijke gevolgen van het belastingreglement. “Mensen worden halsoverkop op straat gezet omdat de eigenaars de belasting niet willen betalen. Ze kloppen aan bij Woonpunt of het SVK, maar daar krijgen ze het antwoord dat er lange wachtlijsten zijn.”

Geypen zei dat de nood aan meer sociale huisvesting door niemand wordt onderkend. “Er zullen binnenkort een aantal nieuwe initiatieven worden aangekondigd.”