Stad kan niks doen tegen “stinkboot” Wannes Vansina

25 juni 2019

19u01 0 Mechelen Gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) heeft het stadsbestuur tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond gevraagd om dringend iets te ondernemen tegen de “stinkboot” die regelmatig Battel aandoet.

“De boot vervoert nu al een jaar afval van Interleuven in Leuven naar de haven van Antwerpen en verspreidt een geur die niet te harden is. Regelmatig blijft hij in Battel liggen. Aangezien er langsheen de vaart overal woningen staan, veroorzaakt dit behoorlijk wat hinder.”

Schepen Marina De Bie (Groen) deelde de bekommernis van Delvoye, maar gaf meteen ook aan dat de stad er niks aan kan doen. “Het vervoer van afval per boot of wagen is niet gebonden aan een vergunning. We kunnen daardoor niet verbaliseren of dwingend optreden. Wel hebben we al meermaals de problematiek aangekaart.” De Bie geeft aan dat het om een proefproject gaat en dat ze hoopt dat bij een evaluatie wijzigingen komen.

Overigens zou de schipper intussen werk maken van een oplossing voor het geurprobleem door te zorgen voor een betere afsluiting.