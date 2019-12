Stad investeert miljoen in cultuursite: Filmhuis krijgt eindelijk verbeterde zaal Wannes Vansina

18 december 2019

17u40 6 Mechelen De stad Mechelen investeert de komende jaren fors in de cultuursite. Ze maakt haar belofte aan het Filmhuis waar om het auditorium te renoveren.

De stad pompt 325.000 in de zaal om deze technisch en multifunctioneel uit te rusten en comfortabeler te maken voor filmbeleving. “Op die manier maken we een expliciete verkiezingsbelofte aan het Filmhuis waar”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

De zaal krijgt een make-over, al staat nog niet helemaal vast wat precies zal gebeuren. “We gaan het in overleg doen met het Filmhuis, maar ook met het Conservatorium.” De akoestiek zal worden verbeterd, de luidruchtige deuren aangepakt en de zitjes vernieuwd.

Tuin

Daarnaast gaat, in 20 en 21, een miljoen euro naar het deeltijds kunstonderwijs (DKO), om de gebouwen aan te passen aan de noden van de tijd. De Academie krijgt onder meer een lift, een vernieuwde inkom, zonnewerking en een overdekte werkplaats in de tuin. Het Conservatorium krijgt dan weer nieuw sanitair, akoestische ingrepen en een vernieuwde tuin.

De plannen zijn wel een flauw afkooksel van de verkiezingsbeloftes. Toen was er nog sprake van een extra verdieping voor het DKO. Ook van een grotere podiumzaal is (alweer) geen sprake meer. Wel wordt volgend jaar 167.000 euro geïnvesteerd in nieuwe armaturen, gordijnen en schilderwerk voor de Stadsschouwburg.

Personeel

Ook gaat meer geld naar personeel. “Dag in dag uit zijn onze mensen in de weer om Mechelaars en bezoekers te laten genieten van het sprankelend en veelzijdig cultuuraanbod. Participatie zit in lift, maar dat vraagt ook extra personeel. We blazen daar dus opnieuw wat zuurstof in.” Het Cultuurcentrum krijgt een extra medewerker, het Hof van Busleyden 2,5.