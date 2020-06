Stad investeert half miljoen in restauratie daken en toren Sint-Martinuskerk Wannes Vansina

04 juni 2020

12u50 0 Mechelen Stad Mechelen investeert 531.098 in de restauratie van de daken en de toren van de Sint-Martinuskerk in Hombeek. De werken starten dit jaar nog en zullen vermoedelijk in de zomer van 2021 zijn afgerond.

Het dak van de kerk verkeert in niet al te beste staat, zo bleek in mei 2016 bij een inspectie door de Monumentenwacht. Sindsdien werden de dringendste herstellingswerken reeds uitgevoerd en nam de stad het bouwheerschap over van de kerkfabriek, die eigenaar is.

Dijkmans dak- en restauratiewerken NV’ uit Kuringen zal de houten dakconstructie herstellen en de bedekking vernieuwen. De aannemer zal de gevels van de toren en de schermgevels restaureren en de luchtbogen aan de zuidzijde herstellen.

“Deze kerk staat op onze lange lijst met kerken die deze legislatuur gerenoveerd zullen worden. Naast renovaties zetten we de komende jaren extra in op herstelling en onderhoud”, zegt Koen Anciaux, schepen van Monumenten. De Vlaamse overheid kent 168.290 euro subsidie toe.

De kerk is niet beschermd als monument, maar het gebouw is wel opgenomen op de vastgestelde lijst van het bouwkundig erfgoed. De Sint-Martinuskerk wordt nog steeds gebruikt voor misvieringen. Daarnaast vinden er ook concerten, voordrachten en tentoonstellingen plaats.