Stad investeert 13.000 euro in zomertaalkampen voor anderstalige kinderen Wannes Vansina

18 juni 2019

16u22 0

De stad Mechelen maakt net zoals vorig jaar 13.000 euro vrij voor zomerkampen die de taalvaardigheden van kinderen stimuleren. Dankzij de toelage kunnen anderstalige kinderen die pas in ons land zijn gratis of aan een gunstig tarief inschrijven. “Om volop van ons onderwijs te kunnen genieten, is het belangrijk dat kinderen Nederlands leren. Niet alleen in theorie, maar ook in een vrijetijdscontext”, zegt Marina De Bie, schepen van Onderwijs. “Voor sommige kinderen zijn deze taalkampen de enige oefenkans Nederlands tijdens de zomermaanden. Die moeten ze optimaal kunnen benutten.” 4.000 euro gaat naar Speelpleinwerking Weyneshof voor de uitvoering van het SNeL-project, dat al voor de dertiende keer wordt georganiseerd. 8.960 euro komt ten goede aan vzw Kinderkwartier. Die organiseert deze zomer voor de vijfde keer taalkampen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.