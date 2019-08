Stad huurt ledverlichting in plaats van deze te kopen Wannes Vansina

27 augustus 2019

18u27 0 Mechelen De stad Mechelen koopt geen nieuwe verlichting voor vier stadsgebouwen, maar zal deze huren bij elektronicafabrikant Trilux. Op die manier kan ze sneller overschakelen naar ledverlichting.

De stad least voor vijftien jaar verlichting voor het Stadsarchief, de Academie, het Conservatorium en de kantoren van het Cultuurcentrum. “In totaal gaat het om de vervanging van 1.150 lichtarmaturen in de vier gebouwen. Op 15 jaar zullen we 300.000 euro betalen”, zegt schepen van Gebouwen Koen Anciaux.

Waarom de stad de verlichting niet gewoon koopt? “Het budget laat dat niet toe, of ze zouden elders fors moeten schrappen. Op deze manier kunnen we de kost spreiden”, verklaart de schepen. “Bijkomend voordeel is dat we het onderhoud niet meer moeten doen en besparen op onze elektriciteitsfactuur”, zegt schepen van Duurzaamheid Marina De Bie.

De relighting levert de stad immers een energiebesparing van vijftig procent op. “We moedigen onze burgers aan om zo veel en zo snel mogelijk op ledverlichting over te schakelen, dus zelf geven we het goede voorbeeld.”

In een van de lokalen van de Academie komt een intelligent lichtsysteem. “Zo kunnen we via de cloud het energieverbruik in dat lokaal monitoren”, zegt Jan Van Riel van Trilux. “Vaak weet men niet precies hoeveel uren de verlichting brandt en die informatie kan nuttig zijn voor de toekomst.”