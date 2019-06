Stad huldigt drie koppels TVZM

25 juni 2019

De stad Mechelen heeft drie koppels gehuldigd. De drie koppels vierden hun gouden huwelijksverjaardag. Zij stapten alle drie zo’n vijftig jaar geleden (in 1969, red.) in het huwelijksbootje. Mechels Schepen Abdraham Labsir overhandigde hun bloemen. Later op de dag was er een receptie met hapjes en drankjes.