Stad heropent vliet tussen Katelijnestraat en aartsbisschoppelijke tuin Wannes Vansina

07 oktober 2019

14u47 2 Mechelen Er is al jaren sprake van en in 2020 zal het ook gebeuren: het openleggen van de vliet tussen de Sint-Katelijnestraat en de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis. De stad kwam tot een akkoord met de eigenaar voor gratis grondafstand.

De vroegere vliet is gelegen naast de afscheidnemende kantoorwinkel New Mispelters. Architectenbureau dMVA kocht het pand om er een nieuw kantoorgebouw met drie woningen te realiseren. De zone van de vliet wordt door de architect gratis overgedragen aan de stad Mechelen.

“Dit is de tiende vliet die in Mechelen opnieuw het daglicht ziet. Water maakt de stad niet alleen mooier, maar is ook een antwoord op de klimaatverandering. De vlieten verkoelen de stad bij hitte, vormen een natuurlijke buffer tegen wateroverlast en brengen meer biodiversiteit in de stad”, legt schepen van Openbare Werken Patrick Princen uit. “We vragen de ontwerper ook om aandacht te hebben voor de beplanting in de vliet. Op de Botermarkt bijvoorbeeld is die uitwerking zeer geslaagd.”

Ook David Driesen van architectenbureau dmvA architecten is tevreden met de overeenkomst. “De site Mispelters wordt een historisch-architecturaal pareltje. Mede door het openleggen van de vliet keert de menselijke schaal van de plek terug. Het geeft een extra belevingswaarde aan deze buurt”, zegt hij.

Melaan

Bedoeling is de vliet op termijn door te trekken aan de overkant van de Sint-Katelijnestraat naar de vliet in de Melaan, die in 2006 weer aan de oppervlakte werd gebracht. Momenteel wordt al gewerkt aan het openleggen van een andere vliet, tussen de Zakstraat en de Muntstraat.