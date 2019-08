Stad herdenkt einde WO II met colonne van historische voertuigen op Grote Markt en Veemarkt Antoon Verbeeck

29 augustus 2019

11u48 0

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan WOII en dat wordt in Mechelen op 5 september herdacht met een doortocht van unieke legervoertuigen. Als blikvanger van ‘75 Jaar Bevrijding’ vormen de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute samen een historische colonne van 50 voertuigen van de Tweede Wereldoorlog, waarvan een groot deel ook effectief deelnam aan de bevrijding in 1944. Daarbij komen nog 20 moderne voertuigen van de Landcomponent.

“De aankomst van de historische colonne wordt op Grote Markt en Veemarkt verwacht om 12.30 uur. De vzw Historical Military Vehicles slaat vanaf 13.30 uur een tentenkamp op en brengt een heleboel militaire voertuigen mee naar Mechelen, om die tijd van toen weer tot leven te brengen. Zo ontstaat er tijdelijk een openluchtmuseum op de Grote Markt. Jong en oud kunnen historische militaire voertuigen bewonderen en zelfs met een aantal hiervan een rondrit door Mechelen maken”, deelt het stadsbestuur mee. Ondertussen kan men op de Grote Markt genieten van optredens van de The French Captain en de Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie. Om 17.30 uur wordt er voor het stadhuis, onder begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie, hulde gebracht aan de bevrijders.