Stad heeft tekort aan doorstroomwoningen: vorig jaar geen plaats voor zestien gezinnen in nood Wannes Vansina

01 juli 2019

15u06 0 Mechelen In 2018 had Sociaal Huis Mechelen voor zestien gezinnen geen doorstroomwoning beschikbaar hoewel hun situatie schrijnend en urgent was. Dat blijkt uit cijfers van de Sociale dienst. De oppositie stelt zich dan ook vragen bij de verkoop van verschillende eigendommen.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zette vorige week het licht op groen voor de verkoop van verschillende woningen (Stationsstraat 13, Willem Geetsstraat 31, Liersesteenweg 205 en Schaalstraat 42). De opbrengst wordt geraamd op 967.500 euro. Marc Hendrickx (N-VA) stelde zich vragen bij de beslissing. “Er zijn problemen met de doorstroomwoningen en de wachtlijst voor sociale woningen is ellenlang.”

Stefaan Deleus (CD&V) wees erop dat er bij de instorting van het gebouw met zes appartementen in de Pareipoelstraat een maand geleden maar één doorstroomwoning beschikbaar was. “Op de Liersesteenweg, en die was dan nog in slechte staat.”

Niet geschikt

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) wees er de raad op dat de stad het sociale woningaanbod in de stad fors wil versterken via Woonpunt en het sociaal verhuurkantoor. “Bij de te verkopen woningen gaat het om verouderd patrimonium dat niet geschikt is om te verhuren als doorgangswoning. We willen ervoor zorgen dat er voldoende opvang is voor mensen in nood. Dat is onderdeel van ons programma en zullen we ook doen”, beloofde Somers.

Nood aan vijftig huizen

De Sociale dienst heeft nood aan vijftig kwalitatieve doorstroomwoningen. Momenteel heeft de dienst er veertig voor crisis- en doorstroomopvang. Hiervan zijn vijf wooneenheden in slechte staat en twee zijn er volledig gerenoveerd in 2018. Het stadsbestuur wil de huidige woningen op korte termijn renoveren zodat deze aan de Vlaamse Woonnorm voldoen. Het zal daartoe de opbrengst van deze verkoop gebruiken, een ander deel gaat naar schuldafbouw. N-VA en CD&V gingen akkoord, de andere oppositiepartijen stemden tegen.