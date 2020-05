Stad heeft plan van aanpak voor overlast Dijlepad klaar Wannes Vansina

17u11 2 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur heeft een plan van aanpak klaar voor de overlast veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Dijlepad.

Hoewel dat niet mag, wordt het wandelpad op het water soms gebruikt door fietsers, skaters en toeristen met een trolley, met lawaaihinder voor de buurt tot gevolg. Een problematiek die niet nieuw is, maar waar de stad nu wel paal en perk aan wil stellen. “In de eerste plaats willen we sensibiliseren, met handhaving als sluitstuk”, legt preventieschepen Abdrahman Labsir uit. “Daarnaast wordt de vraag gesteld aan de Vlaamse Waterweg of het mogelijk is om infrastructureel iets te doen. Bijvoorbeeld door geluiddempende materialen te plaatsen.”