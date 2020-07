Stad heeft nieuwe podiumwagen: “Blij weer over stabiel en veilig podium te beschikken” Wannes Vansina

03 juli 2020

10u22 2 Mechelen De stad Mechelen beschikt opnieuw over een groot mobiel podium. Wanneer het voor het eerst zal worden ingezet, is nog koffiedik kijken: door het coronavirus zijn de meeste evenementen geannuleerd.

Het vorige podium deed 22 jaar dienst, laatst tijdens Maanrock (op het Cultuurplein). Bij de afbraak merkten medewerkers van de uitvoertingsdiensten op dat het hydraulisch gestuurd mechanisme versleten was. Verder gebruik was onverantwoord.

Vandaar dat de stad investeerde in een nieuwe podiumwagen. Deze is 10 meter lang en 6,40 meter breed en net als het vorige volledig overkapt. Daarnaast kocht de stad 50 bijkomende podiumelementen, vier transportkarren en 17 leuningen aan.

“Deze investering van samen 127.000 euro was nodig, want het podium wordt veel gebruikt op grote evenementen die belangrijk zijn voor Mechelaars”, zegt schepen van Eigendommen Koen Anciaux.

De leverancier, de firma Touartube uit Moeskroen, organiseerde deze week een korte opleiding. “Op minder dan een halfuur was het podium volledig opgebouwd, ondanks de hevige regen”, lacht Patrick Princen, schepen van Openbare werken.

“We zijn blij dat we weer over een podium beschikken dat 100% stabiel en veilig is. Bovendien kan deze modernere versie vervoerd worden met een gewone bestelwagen, terwijl er vroeger een vrachtwagen voor nodig was.”