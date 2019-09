Stad geeft opnieuw drie straten en pleinen vrouwennaam Wannes Vansina

03 september 2019

De stad Mechelen geeft opnieuw drie straten en pleinen in de stad de naam van een vrouw. De tot nu naamloze ruimte voor Kazerne Dossin op het einde van de Goswin de Stassartstraat heet voortaan Irene Spickerplein, naar een vrouw die langere tijd zat opgesloten in de Dossinkazerne en andere gedetineerden portretteerde. Een buurtvereniging opperde bezwaar, maar dat werd niet weerhouden. Het vernieuwde plein langsheen de Zandpoortvest krijgt dan weer de naam van Alice Nahon. De dichteres woonde enkele jaren in de Hanswijkstraat en ze werkte ook in de stedelijke bibliotheek. De Faid’Herbestraat tenslotte, een korte doodlopende straat die vertrekt in de Graaf van Egmontstraat, wordt omgevormd tot Lucas-en-Maria Faydherbestraat. Beide waren beeldhouwers in Mechelen. Het stadsbestuur wil meer vrouwennamen in het straatbeeld, ook in het kader van een televisieprogramma op Canvas.