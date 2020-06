Stad geeft elke gezin Mechelenbon, maar vraagt deze meteen weer terug Wannes Vansina

30 juni 2020

00u35 0 Mechelen De gemeenteraad heeft maandagavond beslist dat elke Mechels gezin een Mechelenbon krijgt. Opvallend: in de begeleidende brief zal worden opgeroepen om hem af te geven aan de balie van het Sociaal Huis.

De verdeling van de Mechelenbons maakt deel uit van het postcoronaplan van de stad. Door elk gezin waardebonnen ter waarde van 20 euro te geven, te besteden binnen de zes maanden, wil de stad een impuls geven aan de lokale handel.

N-VA stemde als enige tegen. Freya Perdaens verwees naar de Talententickets die vorig jaar werden afgeschaft omdat ze niet de beoogde, kansarme doelgroep bereikten. “En nu geeft men opnieuw een bon aan iedereen, ook aan Mechelaars die deze niet nodig hebben.”

Hamid Riffi (CD&V) reageerde in dezelfde zin. “Wij zullen gezinnen die de bons niet nodig hebben oproepen om ze te schenken aan basisscholen in hun buurt. Zij kunnen het geld gebruiken om de kinderarmoede aan te pakken door schoolmateriaal of fruit te financieren.”

Schepen van Economie Greet Geypen (Vld-Groen-M+) zei dat de kritiek besproken werd in het college. “In de brief die met de Mechelenbons verstuurd zal worden, zullen we aangeven dat het mogelijk is deze in te leveren aan de balie van het Sociaal Huis zodat daar mensen met een grotere nood mee geholpen kunnen worden.”

Schepen van Onderwijs Marina De Bie (Vld-Groen-M+) wees erop dat de stad al middelen vrijmaakt om gezinnen te helpen de onderwijsfactuur bij het begin van het schooljaar te dragen.

De Mechelenbons moeten uiterlijk 30 september zijn bezorgd.