Stad geeft autodeelorganisaties subsidie voor aankoop elektrische deelwagens Wannes Vansina

07 september 2020

22u47 0

Erkende autodeelorganisaties kunnen tot 7 september volgend jaar een subsidie krijgen van de stad Mechelen wanneer ze elektrische deelwagens aankopen. De gemeenteraad keurde daartoe maandag een subsidiereglement goed. De stad wil op die manier het aanbod verduurzamen. “De organisaties hebben door de coronacrisis ook even stilgelegen en kunnen dankzij deze subsidies sneller schakelen”, motiveert mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de catalogusprijs van het voertuig. De subsidie kan niet hoger zijn dan 20% van de effectieve aankoopwaarde en geldt voor maximaal drie wagens per organisatie. 15.000 euro is beschikbaar.