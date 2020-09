Stad geeft 700 hotelovernachtingen weg via 1+1-promotie Wannes Vansina

04 september 2020

18u51 0 Mechelen Wie bij een van de deelnemende gastenverblijven een overnachting boekt, krijgt er van de stad Mechelen een gratis bovenop.

Dat nog tot het einde van het jaar en zolang de voorraad strekt. Het gaat om nog 700 nachten van de 1.000 die de stad aankocht in het kader van het postcorona-actieplan. In juli en augustus werden de eerste weggegeven via een 2+1-promotie. “Via de promotie werden deze zomer 900 nachten geboekt, waarvan de stad er 300 heeft betaald”, zegt Toerismeschepen Björn Siffer.

Ten gevolge van de coronaopstoot werd de communicatie stopgezet. “Ondertussen gaan de cijfers opnieuw de goede kant uit, werd het campagnemateriaal geüpdatet en zijn we hoopvol voor een lange nazomer en een gezellige eindejaarsperiode.” Bovenop de overnachting krijgen gasten ook een Prikkelpakket ter waarde van 6 euro.

Meer info: www.visitmechelen.be/1000gratisnachten.