Stad gebruikt bemalingswater van Komet-site om planten te besproeien Wannes Vansina

29 juli 2020

09u59 0 Mechelen De miljoenen liters bemalingswater van de Komet-site vloeien niet af via de riolering, maar worden opgeslagen in een container voor de besproeiing van het openbaar groen.

Door het grondwater niet in de riool te lozen, hoopt Komet-projectontwikkelaar Revive een antwoord te bieden aan de droogteproblematiek. “We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat iedereen op een bewuste manier moet beginnen omspringen met het water dat we in Vlaanderen ter beschikking hebben”, klinkt het bij Boudewijn De Coninck, bodemdeskundige bij Revive.

In samenwerking met bodemsaneringsdeskundige Witteveen & Bos heeft Revive beslist om het water niet particulier aan te bieden. De kwaliteit van het bemalingswater blijkt na verschillende staalnames voldoende voor planten en gewassen, maar controle op het gebruik blijft wel belangrijk.

“Aangezien we werken op een verontreinigd terrein en we de kwaliteit niet continu kunnen garanderen, willen we het bemalingswater enkel ter beschikking stellen van de stad. Alleen zo zijn we zeker dat het water alleen wordt toegepast voor besproeiing van openbaar groen.”

Grondwatertafel

Het overtollige water zal afvloeien naar de Vaart en regenwaterriolering zodat het in oppervlaktewater terecht komt. Lozen in de gemengde riolering wordt absoluut vermeden. “Grondwater is een zeer belangrijk onderdeel van ons ecosysteem, maar het wordt tegelijk steeds schaarser. We moeten met zijn allen echt beginnen nadenken hoe we duurzamer met ons drink- en grondwater kunnen omspringen”, aldus De Coninck.

Het is niet de eerste werf waar bemalingswater wordt gerecupereerd. “Bij elke aanvraag voor bronbemalingen wordt bekeken hoe de impact op de grondwatertafel zo klein mogelijk gehouden kan worden. Herinfiltratie heeft daarbij steeds de voorkeur, maar is in een stedelijke context of om bouwtechnische redenen niet altijd mogelijk”, zegt schepen van Klimaat Marina De Bie.

De watercontainer staat nog zeker tot november op de werfzone aan de Auwegemvaart. Landbouwer Jordy Gotemans haalt er in opdracht van de stad om de twee dagen zo’n 30 m³ of 30.000 liter water uit, voornamelijk ’s avonds. Het afnemen van water uit de container kan enige lawaaihinder met zich meebrengen.