Stad experimenteert met schoolstraat op parking Grote Nieuwedijkstraat Wannes Vansina

04 juni 2019

De stad Mechelen experimenteert van 11 tot 28 juni met een schoolstraat aan de Sint-Pietersschool. Dat op de aangrenzende buurtparking aan parkje Kalverenstraat. Bij het begin en het einde van de schooltijd mogen bestuurders de zone niet inrijden met de wagen. Uitrijden kan wel. “Door het invoeren van een ‘schoolstraat’ op de inrit van de parking en het park creëren we een veilige omgeving voor de kinderen. Ze leren in de klas al heel wat over het belang van de fiets, maar zo worden ze aangezet om die lessen ook in de praktijk om te zetten”, duidt schepen Marina De Bie. Volgens schooldirecteur Dirk Letens zorgde de parking voor een gevaarlijke situatie aan de schoolpoort. “Ouders reden de parking op om dan vast te stellen dat daar geen plek meer was, met gemanoeuvreer tot gevolg. De politie is al moeten komen verbaliseren. Voor de school komt wel een kiss & ride op de plek van de vroegere schoolbus, maar het allerbeste zou zijn mocht iedereen met de fiets of te voet komen.” De buurtparking inrijden kan niet ’s morgens van 8.20 tot 8.40 uur, ’s namiddags van 15.10 tot 15.40 uur op woensdagmiddagen van 11.40 tot 12.10 uur. Sommige buurtbewoners zijn niet blij met de beslissing.