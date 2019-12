Stad en politie voorzichtig tevreden na een maand controle op fietsverlichting: “90 procent was in orde, tien procent liet zich nog vangen.” TVDZM

06 december 2019

08u20 0 Mechelen Een hele maand november heeft de politie controleacties gehouden op het gebruik van fietsverlichting. Van de 1.260 gecontroleerde fietsers, bleek tien procent niet orde te zijn. “Nochtans is fietsverlichting en fluorescerend materiaal een absolute aanrader in deze donkere maanden”, klinkt het bij de politie.

De politie van Mechelen-Willebroek lanceerde vorige maand een sensibiliseringsactie in Mechelen op het gebruik van fietsverlichting. Fietsers zouden op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd en telkens wanneer fietsers niet in orde waren, kregen ze niet enkel een geldboete van 55 euro maar ook een gratis setje fietsverlichting mee naar huis.

De hele maand november samen werden er zo in totaal 1.260 fietsers gecontroleerd. “117 fietsers waren niet in orde”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Dat is zo’n tien procent.” De overige 1.143 fietsers waren dan weer netjes in orde met hun verlichting.

Succesvol

De sensibiliseringsactie leek in ieder geval al zijn vruchten af te werpen. Tijdens een pop-up controle op fietsverlichting kort voor de start van de actie, bleek destijds 25 procent van de fietsers zonder verlichting te rijden. De politie en de stad zijn dan ook voorzichtig tevreden.

“De cijfers van november zijn alvast hoopgevend en laat ons hopen dat we deze tendens kunnen verder zetten”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Mechelen trekt meer dan ooit de kaart van fietsstad. Naast het invoeren van de fietszone in de binnenstad willen we ook dat de fietsers zich veilig in het verkeer begeven.”

Ook in de nabije toekomst zal de politie dergelijke controles blijven uitvoeren.