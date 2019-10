Stad en Lumière bereiken akkoord over financiering stadsbioscoop: “Stad betaalt cinema bijna alleen” Wannes Vansina

01 oktober 2019

14u45 0 Mechelen De stad Mechelen en Stadsbioscopen Lumière hebben een overeenkomst bereikt met betrekking tot de definitieve financiering van de verbouwing van de Oude Stadsfeestzaal tot stadsbioscoop. “Goed onderhandeld door Lumière, want de stad betaalt die cinema bijna alleen”, uit oppositieraadslid Marc Hendrickx (N-VA) kritiek. Als alles goed gaat, opent de cinema midden 2021.

Het college van burgemeester en schepenen duidde Lumière begin 2016 al aan als partner voor de uitbating van de Oude Stadsfeestzaal in de Frederik de Merodestraat. Pas vorige maand gunde het de restauratie- en aanpassingswerken aan Monument-Vandekerckhove nv uit Ingelmunster voor een totaalbedrag van zo’n 3,6 miljoen euro, waarvan de stad er 2,9 miljoen op zich neemt. Dat is meer dan aanvankelijk geraamd.

Lasten en lusten

N-VA-gemeenteraadslid Marc Hendrickx stelde zich maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad vragen bij de verdeling. “En dan lees ik in het verslag dat meerkosten ook voor de stad zijn, net als de verplichte ASTRID-indoordekking, geraamd op nog eens 15.000 à 50.000 euro. De factuur blijft maar oplopen. Op de duur betaalt de stad die cinema bijna alleen”, protesteert hij.

Ook Thijs Verbeurgt (sp.a) heeft zo zijn bedenkingen. “We moeten er toch op letten dat de lasten en de lusten goed verveeld zijn.” Volgens Dirk Tuypens (PVDA) heeft de stad er een aardje van weg om historische gebouwen voor een appel en een ei te verkopen aan commerciële organisaties. “Dat is hier ook weer het geval. De stad betaalt bijna de hele hap, terwijl ik toch niet denk dat Lumière hulpbehoevend is.”

“Niet goedkoop”

Schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux (Vld-Groen-M+) antwoordde dat hij ook graag had gehad dat Lumière een hoger bedrag zou bijdragen. “Het is een kwestie van onderhandelen en we willen doorgaan met dit project. Ik zeg niet dat het goedkoop is, maar het zal wel leven brengen in dit deel van de stad. Momenteel heb je daar enkel café Het Maanlicht.”

Hij wijst er ook op dat het onmogelijk te zeggen is of er meerkosten gaan zijn. “Bij de restauratie van de Begijnhofkerk hadden we bijvoorbeeld minwerken, geld dat we nu kunnen gebruiken voor de Oude Stadsfeestzaal.” De stad krijgt voor de restauratie van het leegstaande monument trouwens een premie van Onroerend Erfgoed van ruim een miljoen euro.

2021

Een meerderheid van de raadsleden keurde de overeenkomst goed, wat betekent dat er nu eindelijk werk kan worden gemaakt van de realisatie van de stadsbioscoop waar nu al zo lang sprake van is. “Wat mij betreft starten de werkzaamheden volgende maand. Ik hoop dat de bioscoop in de zomer van 2021 zal kunnen opengaan”, aldus nog Anciaux. Dat zal dan vier jaar later zijn dan initieel gepland. In de Stadsfeestzaal komen drie cinemaboxen.