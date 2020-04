Stad en J@M verdelen 720 knutselpakketten bij kinderen en jongeren Wannes Vansina

10 april 2020

11u07 0 Mechelen Jonge gezinnen in Mechelen die beschikken over een UiTPAS met kansentarief, krijgen een spel- en knutselpakket thuis geleverd om de coronalockdown door te komen, net als de kinderen en tieners van J@M.

Bedoeling is kinderen met weinig speelgoed in huis te helpen de dag door te komen. “Veel gezinnen met kinderen wonen op een kleine oppervlakte en hebben vaak geen tuin. Ook voor hen moet deze crisis leefbaar blijven”, zegt schepen van Gezin Gabriella De Francesco.

Kleurplaten

J@M en de medewerkers van de UiTPAS kwamen ongeveer gelijktijdig op het idee om creatieve pakketten te leveren aan kwetsbare gezinnen. 100 pakketten gaan naar gezinnen met jonge kinderen die beschikken over een UiTPAS met kansentarief, 620 aan kinderen en tieners actief bij J@M.

De UiTPAS-gezinnen kregen hun pakket donderdag. Daarin zitten onder meer kleurplaten, een schetsboek, kleurpotloden, ballonnen en een sleutelhanger. “We moedigen de kinderen aan om hun kunstwerken voor het raam te hangen of op te sturen naar iemand die ze missen”, vertelt Abdrahman Labsir, schepen van Jeugd.

Houseparty

De pakketten van J@M worden volgende week verdeeld. De kinder- en tienerwerking probeert via andere werkvormen in contact te treden met haar doelgroep. “Onze jeugdwerkers blijven in contact met de jongeren via sociale media. In het begin ging de aandacht vooral naar het informeren en sensibiliseren over de coronamaatregelen”, legt J@M-voorzitter Zineb El Boussaadani uit.

“Ondertussen wordt er zo veel mogelijk plezier gemaakt: zo moeten de kinderen dagelijks ‘challenges’ uitvoeren of krijgen ze opdrachten via TikTok. En met de applicatie Houseparty organiseren we onze instuifmomenten met de verschillende groepen.”