Stad en Deelbaar Mechelen starten geldinzameling voor 164 extra laptops: “Ook na coronacrisis hebben kansarme leerlingen toestellen nodig” Els Dalemans

09 april 2020

15u56 2 Mechelen Met een geldinzameling willen stad Mechelen en Deelbaar Mechelen vzw de aankoop van 164 tweedehands laptops financieren. “De computers gaan naar kansarme leerlingen, bij hen ontbreekt immers vaak de digitale ondersteuning. Ook na de coronacrisis willen we deze toestellen beschikbaar houden voor leerlingen die daar nood aan hebben.”

“Bij de sluiting van de scholen zijn we, samen met het bedrijf Telenet, meteen aan de slag gegaan om zoveel mogelijk tweedehands laptops in te zamelen. Afstandsonderwijs is immers niet zo vanzelfsprekend voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen. We kregen hulp van scholen en sociale organisaties om de juiste gezinnen te vinden, onze Mechelse ECOkoeriers zorgden voor een snelle levering”, zegt onderwijsschepen Marina De Bie.

Wachtlijst

“We konden zo al 70 gezinnen helpen, maar de vraag naar digitale ondersteuning is veel groter dan verwacht”, gaat De Bie verder. “Nog heel wat gezinnen staan op een wachtlijst, daarom hebben we besloten om 164 bijkomende tweedehands laptops aan te kopen. Op dit moment is het immers nog niet zeker of de lessen na de paasvakantie hervat zullen worden, en zo raken deze leerlingen alsmaar verder achterop.”

Crowdfunding

“We willen het nodige geld inzamelen via een crowdfunding. De totale aankoopprijs voor de laptops bedraagt 36.000 euro, inclusief btw. Stad Mechelen schiet het bedrag voor, en hoopt dat alle Mechelaars en Mechelse bedrijven mee een duit in het zakje doen”, vertelt De Bie. “Als we meer geld inzamelen dan nodig, dan gaat de rest naar Deelbaar Mechelen zodat de vzw kan investeren in extra laptops en zaken zoals USB-sticks, licenties en meer.”

Buddy

“Deze laptops zullen ook na de coronacrisis ingezet worden, want ook dan hebben kansarme leerlingen ze nodig om bijvoorbeeld digitaal huiswerk te kunnen maken”, vertelt de schepen. “Om vooral de leerlingen uit de lagere school op weg te helpen, krijgen ze ook hulp van een ‘buddy’. Zo’n 60 Mechelaars helpen de kinderen vrijwillig met hun schooltaken. Zo verkleinen we hopelijk de kans op ernstige leerachterstand.”

Doneren kan via www.crowdfundingmechelen.be.