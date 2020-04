Stad doet weer mee aan Straatvinken: “Tel mee!” Wannes Vansina

20 april 2020

De stad Mechelen neemt op 14 mei deel aan het jaarlijkse telmoment van het project Straatvinken. Inwoners wordt gevraagd om tijdens de avondspits van 17 tot 18 uur het aantal voetgangers, fietsers en voertuigen in zijn of haar straat te tellen. Dat helpt initiatiefnemer Ringland Academie om de leefkwaliteit te onderzoeken. “We roepen Mechelaars op om massaal te straatvinken. De resultaten worden opgenomen in ons mobiliteitsbeleid”, zegt schepen Vicky Vanmarcke. Meer info en inschrijvingen via www.straatvinken.be. “Een van de voordelen is dat je op straatniveau het effect kan tonen van individuele mobiliteitskeuzes. Iedereen kan de resultaten bekijken en zien of de eigen straat goed op weg is. Misschien leidt het zelfs tot meer fietsen of dat men zich met buren inschrijft voor een deelautosysteem.”