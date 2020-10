Stad controleert deze week extra op zwerfvuil en sluikstorten: “Opruimers verdienen meer respect” Wannes Vansina

06 oktober 2020

09u42 0 Mechelen Verschillende Mechelse diensten samen hebben dit jaar 48 PV’s opgesteld voor het achterlaten van zwerfvuil, 166 voor sluikstorten. De kans is groot dat er daar deze week nog bijkomen. Er wordt immers extra gecontroleerd in het kader van de Week van de Handhaving.

De Week van de Handhaving is een actie van Mooimakers. Omdat de problematiek zoals overal is verergerd door corona, grijpen de buitengewone opsporingsambtenaren het initiatief aan om in samenwerking met de Gemeenschapswachten en de Grote Broers en Zussen extra in te zetten op sluikstort en zwerfvuil.

Preventieschepen Abdrahman Labsir wil een sterk statement maken. “Als stad zijn we al tijden zoekende hoe we zwerfvuil een halt kunnen toeroepen, maar een deel van de mensen blijft er zijn voeten aan vegen. De mensen die zich elke dag inzetten om iemand anders zijn vuil op te ruimen, verdienen veel meer respect.”

De prikacties gaan door op onder meer volgende hotspots: Sinte-Mettetuin, Rik Wouterstuin, Tivolipark, Oud-Oefenplein, Caputsteenpark, Thomas More-hogeschool, Bruul, stationsomgeving en Haverwerf.

Vuilbakken

Sommige Mechelaars klagen dat het wegnemen van vuilnisbakken op verschillende plaatsen de problematiek in de hand werkt, maar volgens de stad gebeurt dit op doordachte wijze.

“Met het vuilnisbakkenplan dat momenteel wordt uitgerold, vermijden we het plaatsen van vuilnisbakken op locaties waar ze sluikstort kunnen aantrekken, op andere plaatsen zetten we net capaciteit bij”, aldus schepen van Openbare Werken Patrick Princen.