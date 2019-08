Stad blikt vooruit op verhuis van bibliotheek: “Grote parade doorheen de stad met zo’n achthonderd vrijwilligers.” Tim Van der Zeypen

18 augustus 2019

15u00 0 Mechelen In de oude bibliotheek van Mechelen wordt er momenteel de laatste hand gelegd aan de voorbereiding voor hun verhuis op zaterdag 31 augustus. “En die verhuis zal niet onopgemerkt voorbij gaan”, luidt het bij de organisatie. Die hoopt op enkele honderden vrijwilligers om de laatste 1.000 boeken mee te helpen verhuizen tijdens een grote parade door de stad en naar de Predikheren waar de nieuwe bibliotheek vanaf 1 september zijn intrek zal innemen.

“Al vanaf het begin was het duidelijk. De nadruk van het openingsweekend van de nieuwe bibliotheek moest op het participatief karakter worden gelegd”, zegt schepen van cultuur Björn Siffer (Groen). “Alleen zo kunnen alle Mechelaars zich vanaf dag één welkom voelen op onze nieuwe plek.” Ook de verhuis van de oude bibliotheek naar zijn nieuwe plek en de officiële inhuldiging ervan horen daarbij. Daarom ging de stad samenwerken met Mechels theatermaker Bart Van Gyseghem die de artistieke leiding op zich nam en de lijnen voor het programma uitstippelde.

Eén belangrijk aspect van het programma is de parade door de stad vanuit de oude bibliotheek in de Moensstraat naar hun nieuwe plek in de Predikheren. Een stoet van ongeveer een kilometer door de stad die opmerkelijk genoeg start in het Artenova-gebouw in de Hendrik Consciencestraat. Dat gebouw huisvest momenteel verschillende kunstenaars die vanaf september verhuizen naar de oude bibliotheek. “Zij worden op dat moment heel even dakloos maar verhuizen meteen naar hun nieuwe locatie. Hier in de oude bibliotheek”, legt Van Gyseghem uit. “Onderweg pikken artiesten van H30 en Aresenaal Mechelen in, in de stoet. Na hun aankomst, start de parade naar de Predikheren en zullen de laatste 1.000 boeken symbolisch worden verhuist.”

800 Vrijwilligers

Voor de verhuis van die boeken kan de organisatie intussen al rekenen op zo’n achthonderdtal vrijwilligers. “Zij zullen elk een boek dragen tijdens het verhuizen en zullen elk ook nog een stukje uit dat boek voorlezen om zo een gezellige gezoem te creëren”, gaat Van Gyseghem verder. “Het is echt hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen en kunstenaars willen meewerken.” Tijdens de parade zal er ook nog een theatraal hedendaags schrijn met ‘Het PREDIKHERENboek’ worden meegedragen. Dat zal tijdens het openingsweekend onder meer dienst doen als gastenboek. Het boek werd met de hand ingebonden, weegt zo’n tien kilogram en telt vijfhonderd lege pagina’s. “Omdat de geschiedenis van de Predikheren nog moet worden geschreven”, besluiten Siffer en Van Gyseghem.

Wie nog mee wil helpen aan de parade kan zich nog steeds inschrijven. Dat kan nog tot de dag voordien op hun website.