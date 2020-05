Stad bezoeken? Check dan vooraf drukte via livebeelden Wannes Vansina

20 mei 2020

11u37 0 Mechelen De stad Mechelen raadt bezoekers van het centrum aan om voorafgaandelijk livebeelden te bekijken om zo de drukte in te schatten. “Is het druk, stel een bezoek dat eventueel een paar uur uit”, luidt het advies.

Op dit moment zenden drie webcams livebeelden uit via het YouTube-kanaal van de stad. De livestream met zicht op de Grote Markt was al langer in gebruik, maar nu worden ook beelden van de Schoenmarkt en IJzerenleen openbaar gemaakt. Binnenkort komt daar de Bruul nog bij.

“De livewebcams zijn geen wonderoplossing en geven al zeker geen garanties, maar het gebruik ervan is wel een eerste stap om technologie in te zetten in de versoepeling van de coronamaatregelen”, vertelt schepen van slimme stad Marina De Bie.

“De webcams zenden uit in een lage resolutie, waardoor niemand herkenbaar in beeld komt, maar kijkers wel een inschatting kunnen maken van de drukte.” De stad gebruikt voor de beelden het cameranetwerk van de politie.