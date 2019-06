Stad bestrijdt leegstand met snellere registratie en hogere taksen Wannes Vansina

13 juni 2019

13u32 0 Mechelen De stad Mechelen heeft een nieuw actieplan klaar om de leegstand in het kernwinkelgebied aan te pakken. Met onder meer een snellere registratie van leegstaande panden en hogere taksen wil ze eigenaars ertoe aanzetten om sneller te verhuren. De laatste nieuwkomer in de Bruul juicht de maatregelen toe.

Volgens cijfers van onderzoeksbureau Locatus staat 11 procent van de winkels in het Mechelse winkelcentrum leeg. Daarmee doet de stad het nog niet eens zo slecht: de stad behoort bij de betere middenmoot van de centrumsteden. Onder meer in de Kleine Bruul is de leegstand momenteel erg zichtbaar, al is er daar volgens de stad wel beterschap op komst. Net als voor de voormalige Mexx-winkel op de Botermarkt overigens, waar dit najaar de fastfoodketen Chitir Chicken een restaurant wil openen.

Schepen van Economie Greet Geypen wil de leegstand naar beneden krijgen door middel van een nieuw actieplan. “We moeten bescheiden zijn. Als stad kan je niet actief ingrijpen, enkel de omstandigheden zo goed mogelijk maken”, zegt ze. “Enerzijds voorzien we stimulerende maatregelen om leegstaande panden in te vullen. Anderzijds moeten we een stok achter de deur hebben als handelspanden niet ingevuld raken. De reden van langdurige leegstand ligt al te vaak bij veel te hoge huurprijzen.”

Hogere leegstandtaksen

Voortaan zal de dienst economie een wekelijkse rondgang maken om leegstaande panden sneller op te merken. “Na de vaststelling wordt onmiddellijk contact opgenomen met de eigenaar. Dit om mee te zoeken naar een oplossing: te helpen om vraag en aanbod te matchen en informatie te verstrekken over de werking van de vzw Mest en over onze premie ‘kernversterkend renoveren’. Daarnaast willen we ook het signaal geven dat leegstand op de voet wordt opgevolgd.”

De inventarisatie helpt ook bij het heffen van leegstandtaksen. Dat kan wettelijk gezien pas na twaalf maanden, een termijn die pas begint te lopen na registratie. De taksen gaan omhoog. Eigenaars van leegstaande panden worden momenteel jaarlijks belast aan 27 euro per vierkante meter, een bedrag dat na vijf jaar kan oplopen tot 135 euro per vierkante meter. Een nieuw belastingreglement verhoogt dat voor panden binnen de vesten en in het kernwinkelgebied tot respectievelijk 50 en 70 euro per vierkante meter (jaarlijks verhoogd tot na vijf jaar 250 en 350 euro per vierkante meter). De stad raamt de opbrengst op 446.000 euro.

De reden van de leegstand zijn de te hoge huurprijzen.

Vaak zijn de eigenaars grote fondsen die gokken op grote ketens

en die leegstandtaks niet eens voelen Johan Hollants, zaakvoerder van Edie

Passage

Zaakvoerder Johan Hollants van Edie, de laatste nieuwe zaak in de Bruul, zegt voorstander te zijn van een strikte opvolging van leegstand, zeker in de hoofdstraten. Volgens hem zijn te hoge huurprijzen inderdaad dé reden voor leegstand. “Wij hebben het geluk gehad dat we gemakkelijk konden praten met onze eigenaar en dat hij meedacht. Vaak zijn eigenaars grote fondsen die gokken op grote ketens en die leegstandtaks niet eens voelen.”

Edie opende een maand geleden in het pand van onder meer de vroegere Mediamarkt. De uitbaters hadden er eerder een pop-up tijdens de verbouwingen van hun Lily in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. “We zijn toen in positieve zin verschoten van de passage in de Bruul en hebben daarop beslist om hier een tweede vestiging te openen omdat we hier een heel nieuw publiek bereiken”, aldus Hollants. Enkele weken terug raakte bekend dat ze in het najaar Decathlon als buur krijgen. “De perfecte invulling. Dat wordt een echte trekker.”