Stad beslist nu definitief: Groenstraat is schoolstraat Wannes Vansina

05 februari 2020

14u59 0 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur heeft beslist om van de Groenstraat en Sint-Jacobstraat definitief een schoolstraat te maken. Dat gebeurde na een positief geëvalueerde proefperiode.

Het is de vierde straat waar een proefopstelling leidt tot een definitief inrijverbod voor wagens op het moment dat de school begint of eindigt. De directeur van basisschool Ursulinen is tevreden. “Onze kinderen en ook alle omwonenden kunnen voortaan genieten van een veiligere schoolomgeving”, zegt Sven Van Grembergen.

Het zal niet de laatste schoolstraat zijn. Vijftien scholen gaven aan een schoolstraattraject met de stad te willen lopen. “We zetten deze legislatuur volop in om de verkeersveiligheid rondom de scholen te verhogen. Tegelijkertijd proberen we op die manier Mechelaars te overtuigen om hun kind zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te brengen”, aldus schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.